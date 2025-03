Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall in Horneburger Schanzenstraße und fährt einfach weiter - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, Kupferdiebe an Ahlerstedter Schützenhof

Stade (ots)

1. Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall in Horneburger Schanzenstraße und fährt einfach weiter - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am vergangenen Freitagmittag um kurz nach 13 Uhr befuhr ein dunkler Van die Schanzenstraße in Horneburg in Richtung Hermannstraße. In der Schanzenstraße herrschte aufgrund des Unterrichtsendes in der Oberschule erhöhtes Verkehrsaufkommen. Ein Kia-SUV musste verkehrsbedingt am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Issendorfer Straße warten. Der dunkle Van streifte beim Vorbeifahren den hinteren linken Radkasten des Kia und entfernte sich von der Unfallstelle. Ob der Verursacher den leichten Zusammenstoß bemerkt hat, ist unklar.

Der Fahrzeugführer soll ein Mann gewesen sein, weitere Hinweise liegen bisher nicht vor.

Zeugen oder der Verursacher, der jetzt einen Lackschaden - vermutlich an seinem Radkasten vorne links haben dürfte - werden gebeten, sich bei der Polizeistation Horneburg unter 04163-828950 zu melden.

2. Kupferdiebe an Ahlerstedter Schützenhof

Unbekannte Kupferdiebe sind in der Zeit zwischen Samstag, den 08.03., 16:00 h und bis heute Morgen, 07:445 h auf das Gelände des Schützenhofes in Ahlerstedt in der Stader Straße gelangt und haben dort ca. 15 Meter Kupferdachrinne abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 0414141-888260.

