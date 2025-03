Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen in der Nacht in Horneburger Seniorenheim ein, Einbrecher in Bäckerei-Filiale und Versicherungsbüro in Jork

Stade (ots)

1. Unbekannte Einbrecher dringen in der Nacht in Horneburger Seniorenheim ein

Zwei bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 04:00 h in Horneburg im Böttcherring nach dem Aufhebeln zweier Fenster in das Innere des dortigen Seniorenheims eingestiegen.

Hier haben sie anschließend ein Dienstzimmer sowie das Büro durchsucht.

Als die beiden Unbekannten dann auf dem Flur von einer Nachtschwester entdeckt wurden, ergriffen sie die Flucht. Die Schwester hatte sich dann aus Sicherheitsgründen eingeschlossen und den Notruf gewählt.

Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten umstellten zunächst das Gebäude und durchsuchten dann die Innenräume. Die Täter konnten aber nicht mehr angetroffen werden.

Beide Täter waren Männer im Alter von 25 bzw. 35-40 Jahren, beide hatten einen dunklen Hautton und trugen keinen Bart. Der ältere Täter hatte eine auffällige Glatze, der jüngere trug eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Der Ältere trug knallrote Schuhe, eine schwarze Jacke mit einem auffällig gelben Schriftzug auf dem Rücken und eine dunkelblaue Jeans. Beide Täter hatten schwarze Handschuhe an.

Ob und was die beiden Täter bei dem Einbruch erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Personen beobachtet haben, auf die die Beschreibung passt oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Einbrecher in Bäckerei-Filiale und Versicherungsbüro in Jork

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen 20:15 h und 04:30 h in Jork in der Straße "Am Gräfengericht" nach dem Aufhebeln der Zugangstüren in das Innere einer dortigen Bäckereifiliale und eines daneben befindlichen Versicherungsbüros eingedrungen.

Im Inneren wurden noch mehrere Türen aufgebrochen und bei der anschließenden Durchsuchung der Bäckereifiliale eine Spardose der Angestellten mit einer geringen Menge Bargeld erbeutet. Aus dem Versicherungsbüro wurde nichts entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell