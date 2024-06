POL-PDKO: Lahnstein - Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Saffig (ots) - Am 02.06.2024 kam es im Zeitraum zwischen circa 03:00 Uhr und 04:00 Uhr zu einem Diebstahl zweier Warnbaken. Die Tat ereignete sich im Bereich mehrerer Baustellen in der Neuwieder Straße in 56648 Saffig. Die Warnbaken wurden nach ihrer Entwendung vor einem Wohnhaus in der Neuwieder Straße in Saffig abgelegt. Dabei dürfte durch den oder dieselben Täter, die zu dem Wohnhaus gehörige Mülltonne gegen die ...

