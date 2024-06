Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl und Sachbeschädigung in Saffig

Saffig (ots)

Am 02.06.2024 kam es im Zeitraum zwischen circa 03:00 Uhr und 04:00 Uhr zu einem Diebstahl zweier Warnbaken. Die Tat ereignete sich im Bereich mehrerer Baustellen in der Neuwieder Straße in 56648 Saffig.

Die Warnbaken wurden nach ihrer Entwendung vor einem Wohnhaus in der Neuwieder Straße in Saffig abgelegt. Dabei dürfte durch den oder dieselben Täter, die zu dem Wohnhaus gehörige Mülltonne gegen die Hausfassade geschleudert worden sein. Dabei entstand an der Fassade Sachschaden. Zudem wurde ein Stein gegen einen Fensterrahmen im ersten Obergeschoss geworfen, welcher dadurch beschädigt wurde.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

