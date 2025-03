Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall in der Buxtehuder Innenstadt - hoher Sachschaden an allen drei Autos

Stade (ots)

Am heutigen Mittag gegen 12:30 h kam es in der Buxtehuder Innenstadt in der Bahnhofstraße in der dortigen 30er-Zone zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Ein 63-jähriger Fahrer eines Audi RS e-tron GT aus Schleswig-Holstein beabsichtigte hier von der Bahnhofstraße aus nach links auf einen Parkplatz abzubiegen.

In dem Moment des Abbiegens wollte dann ein 19-jähriger Fahrer eines Audi A7 aus Buxtehude den Abbieger überholen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Der Audi wurde durch den Aufprall dann gegen einem auf dem Parkplatz stehenden Nissan Qashqai geschoben.

Der 19-jährige Unfallverursacher und der 82-jährige Fahrer des Nissan, der zur Unfallzeit in seinem geparkten Auto saß, mussten nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst mit Verletzungen ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden.

Alle drei beteiligten Fahrzeugen wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 130.000 Euro geschätzt.

Die Bahnhofstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr wurde innerstädtisch umgeleitet.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

