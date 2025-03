Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Pizza-Service, Unfallflucht in Linah und Buxtehude - Polizei sucht zeugen

1. Einbrecher in Stader Pizza-Service

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 00:30 h und 09:30 h in Stade in der Steilen Straße nach dem gewaltsamen Öffnen einer Hintertür in die Räumlichkeiten eines dortigen Pizza-Service eingedrungen und haben mehrere Schließfächer aufgebrochen. Daraus konnten der oder die Täter dann die Tageseinnahmen entwenden. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Autofahrer nimmt Motorradfahrer im Kreisel Linah die Vorfahrt - Kradfahrer stürzt - Verursacher fährt weiter

Am gestrigen Montag, den 17.3. ist es gegen 14.10 h in Bargstedt am Kreisel Linah zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht. Zu der Zeit war ein 62-jähriger Fahrer eines BMW-Motorrades aus Harsefeld auf der Landesstraße 123 aus Richtung Issendorf gekommen und wollte nach dem Durchfahren des Kreisverkehrs an der dritten Ausfahrt in Richtung Harsefeld weiterfahren. Als er sich im Kreisel in Höhe der Einfahrt aus Richtung Ohrensen befand, kam von dort ein bisher unbekannter Autofahrer, der in den Kreisel in Richtung Harsefeld einfuhr, ohne auf die Vorfahrt des Motorradfahrers zu achten. Der 62-Jährige musste um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark bremsen und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und sein Krad beschädigt. Ohne sich aber weiter um die Unfallfolgen zu kümmern war der unbekannte Autofahrer dann einfach weitergefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall oder den Verursacher beobachtet haben und die Angaben zu dem Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

3. Autofahrer überrollt Fuß einer Fußgängerin in Buxtehude und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am gestrigen frühen Morgen gegen 05:40 h ist es in Buxtehude in der Moorender Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Ein bisher unbekannter Autofahrer war mit seinem Auto auf der Moorender Straße unterwegs und beabsichtigte auf die Harburger Straße abzubiegen. An der Einmündung missachtete er dann den Vorrang einer 17-jährigen Fußgängerin und überrollte deren Fuß und streifte die die Buxtehuderin. Die junge Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Unfallverursacher und sein Fahrzeug konnten wie folgt beschrieben werden:

Auto:

- PKW - Kombi - eher neueres Modell - weiß mit Firmenaufschrift an der Seite

Fahrer:

- männlich - 40-50 Jahre alt - korpulent - kurze, blonde Haare - 3-Tage-Bart - rundliches Gesicht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall oder den Verursacher beobachtet haben und bitte diese sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehude Polizeikommissariat unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

