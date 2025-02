Polizei Mettmann

POL-ME: 81-Jährige von falscher Bankmitarbeiterin betrogen - 2502116

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 27. Februar 2025, wurde eine 81-jährige Ratingerin durch eine falsche Bankmitarbeiterin am Telefon betrogen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14 Uhr erhielt die Ratingerin den Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin ihrer Bank ausgab. Die Anruferin täuschte der Seniorin vor, dass es Probleme mit ihrem Konto gebe. Sie solle mehrere Daten zur Identifizierung mitteilen, um die Störungen zu beheben. Die 81-Jährige kam den Aufforderungen nach.

Als die Seniorin bemerkte, dass eine mittlere vierstellige Summe auf ein fremdes Konto überwiesen wurde, wurde sie misstrauisch und alarmierte richtigerweise die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Die Polizei rät:

Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihr Vermögen und lassen Sie auf keinen Fall zu, dass jemand Fremdes auf Ihr Konto zugreift. Banken rufen Sie nicht zu Hause an, um Sie zu Überweisungen auf ein Konto zu überreden. Wenn Sie so einen Anruf bekommen, legen Sie einfach auf und nehmen Sie danach persönlich Kontakt zu Ihrer Bank oder zu einer Person Ihres Vertrauens auf.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell