POL-FR: Steinen: Rollator aus Hausgang entwendet

Am Dienstag, 04.02.2025, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen Rollator aus dem Hausgang eines Mehrfamilienhauses in der Neumattstraße. Eine 82-jährige Seniorin stellte diesen wie immer im Erdgeschoss des Hausganges ab. Eine Suche nach dem Rollator durch Bekannte der Seniorin im und um das Mehrfamilienhaus herum verlief negativ. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 200 Euro.

