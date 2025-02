POL-FR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bereits am Donnerstag, 30.01.2025, kurz vor 15:30 Uhr wurde ein 43-Jähriger in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg festgenommen. Der Mann hatte zuvor versucht, Kleidungsstücke aus einem Modekaufhaus in der Kaiser-Joseph-Straße auf Höhe des Freiburger Münsterplatzes zu entwenden. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte ein Geschäftsmitarbeiter den ...

