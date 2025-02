Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Dringend Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 30.01.2025, kurz vor 15:30 Uhr wurde ein 43-Jähriger in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg festgenommen. Der Mann hatte zuvor versucht, Kleidungsstücke aus einem Modekaufhaus in der Kaiser-Joseph-Straße auf Höhe des Freiburger Münsterplatzes zu entwenden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte ein Geschäftsmitarbeiter den dringend Tatverdächtigen per Videoaufzeichnung dabei beobachten, wie dieser Bekleidungsartikel am Körper versteckt hatte und anschließend das Modehaus verlassen wollte.

Als der 43-Jährige im Ausgangsbereich von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angehalten wurde, reagierte der Ladendieb aggressiv und griff den Angestellten körperlich an. Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters konnte der dringend Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Beide Mitarbeiter wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den 43-Jährige vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden beim dringend Tatverdächtigen neben dem Diebesgut im Wert von rund 350 EUR auch ein als gefährliches Werkzeug eingestufter Gegenstand aufgefunden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und am Folgetag in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige algerischer Staatsangehörigkeit befindet sich seither in Untersuchungshaft.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell