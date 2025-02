Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Verkehrsunfall am Zebrastreifen - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 05.02.2025, gegen 12.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Kenzingen zu einem Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Autofahrer am Zebrastreifen angehalten um einen Fußgänger die Straße queren zu lassen. Beim anschließenden wiederanfahren übersah er offenbar noch eine zweite Fußgängerin, die ebenfalls die Straße queren wollte. Es kam zur Kollision.

Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können.

