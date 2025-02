Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zusammenstoß mit querendem Fussgänger - Schüler verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.02.2025, gegen 11:10 Uhr, hat sich in der Klettgaustraße in Tiengen ein Unfall zwischen einem Pkw und einem unachtsamen Fussgänger ereignet. Im Bereich zweier gegenüberliegenden Bushaltestellen querte ein 15jähriger Schüler die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr der Klettgaustraße zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 59jährigen Pkw-Lenker, welcher auf der Klettgaustraße unterwegs war. Der Fußgänger wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich. Er wurde ärztliche versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sind die Verletzungen nicht schwerer. Am Auto entstand Sachschaden. An der Unfallörtlichkeit befindet sich eine Fussgängerunterführung, welche nicht benutzt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell