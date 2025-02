POL-FR: Lörrach: Einbruch in Metzgereifiliale

Freiburg (ots) - Am Freitag, 31.01.2025, gegen 01:00 Uhr, soll ein Unbekannter versucht haben, ein geparktes Auto in der Uhlandstraße in Wehr aufzubrechen. Nach Durchsicht einer Überwachungskamera konnte ein Unbekannter festgestellt werden, welcher sich auf ein Privatgrundstück begab. Dort machte er sich an geparkten Autos zu schaffen, um mutmaßlich ins Innere der Autos zu gelangen. Dies schlug fehl. Entsprechende ...

