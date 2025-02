Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.01.2025, gegen 01:00 Uhr, soll ein Unbekannter versucht haben, ein geparktes Auto in der Uhlandstraße in Wehr aufzubrechen. Nach Durchsicht einer Überwachungskamera konnte ein Unbekannter festgestellt werden, welcher sich auf ein Privatgrundstück begab. Dort machte er sich an geparkten Autos zu schaffen, um mutmaßlich ins Innere der Autos zu gelangen. Dies schlug fehl. Entsprechende Beschädigungen an mindestens einem Pkw konnten festgestellt werden. Der Polizeiposten Wehr, 07762 8078-0, ermittelt und nimmt Hinweise entgegen. Rund um die Uhr ist das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934-0 zu erreichen.

