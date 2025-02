Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Freiburg (ots)

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen hat die Polizei am Dienstag, 04.02.2025, in Freiburg. Ein Zeuge hatte gegen 0.30 Uhr über den Notruf eine männliche Person gemeldet, die an der Ecke Lehener Straße/Wentzinger Straße offenbar ein Fahrrad entwendete und sich danach in Richtung der dortigen Fußgängerunterführung entfernte. Der Mann war dabei in Begleitung einer weiteren Person, die ebenfalls auf einem Fahrrad fuhr.

Noch in der Unterführung konnte eine Polizeistreife, die den Flüchtigen entgegenfuhr, die zwei Tatverdächtigen stellen. Ein 27-jähriger Beschuldigter kam bei dem Versuch, zu flüchten, zu Fall und beschädigte dabei den Streifenwagen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Der 27-Jährige selbst wurde ebenfalls verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Der Mann, der sich psychisch auffällig verhielt, wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Der zweite, 22-jährige Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, waren beide Tatverdächtigen mit entwendeten Fahrrädern unterwegs. Gegen die Männer wird nun ermittelt.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell