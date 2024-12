Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrecher dreimal auf frischer Tat ertappt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag (02.12.) ereigneten sich in Mörfelden und Walldorf insgesamt drei Einbrüche in Wohnhäuser. Jedesmal wurden die Kriminellen bei ihren Taten von Bewohnern ertappt.

Gewaltsam verschafften sich zwei Unbekannte gegen 14.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus im Kreuzbergweg. Sie trafen dabei auf die Bewohnerin und flüchteten daraufhin sofort ohne Beute vom Tatort. Einer der Flüchtigen ist 1,60 bis 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans sowie ein schwarzes Halstuch. Sein Begleiter war kräftig und mit heller Jacke, schwarzer Mütze und schwarzem Halstuch bekleidet.

In das Visier von Kriminellen geriet um kurz vor 18.00 Uhr zudem ein Wohnhaus in der Gartenstraße. Dort gelangten die Täter gewaltsam über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Auch bei dieser Tat wurden die Einbrecher ertappt und flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Farmstraße.

Ins Haus gelangten zwei Unbekannte gegen 18.30 Uhr in der Mainstraße. Die Täter brachen hierzu ein Fenster auf. Sie erbeuteten eine Schatulle mit Schmuck. Bei dieser Tat wurde das Duo ebenfalls von einer heimkehrenden Bewohnerin überrascht und flüchtete mit der Beute ins Freie. Einer der Einbrecher soll etwa 60 Jahre alt sein. Er hat graue Haare und laut der Zeugin ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann war mit grauer Jacke und Jeanshose bekleidet.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell