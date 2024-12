Bensheim (ots) - Bislang unbekannte Täter hatten es bereits ein bis zwei Wochen zurückliegend auf eine Baustelle in der Schwanheimer Straße abgesehen. Am Gebäude fanden Renovierungsarbeiten statt, sodass die Besitzer erst am Montagmittag (2.12.) den Schaden bemerkten. Die Kriminellen hatten sich gewaltsam Zugang ins Innere des Hauses verschafft. Dort entwendete sie mehrere Werkzeuge und flüchteten mit ihrer Beute in ...

mehr