Darmstadt (ots) - Kriminelle nahmen am Donnerstag (28.11.) ein Mehrfamilienhaus ins Visier. Zwischen 10.00 und 20.30 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Goethestraße. Dort entwendeten sie Schmuck im vierstelligen Bereich und entfernten sich danach mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche ...

