Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher stehlen Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitagabend (29.11.) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Haydnstraße. Nachdem sie ein Fenster eingeworfen hatten und so ins Innere gelangt waren, durchsuchten sie zwischen 18.00 und 18.40 Uhr sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen störten Heimkehrer die zwei Männer, woraufhin sie über mehrere Gärten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße flüchteten.

Sie werden beschrieben als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur und dunklen Hosen. Einer trug eine dunkle Jacke und eine helle Basecap. Der andere war bekleidet mit einem hellen Hoodie mit Kapuze.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

