Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Werkzeuge entwendet

Wer hat etwas gesehen?

Bensheim (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es bereits ein bis zwei Wochen zurückliegend auf eine Baustelle in der Schwanheimer Straße abgesehen. Am Gebäude fanden Renovierungsarbeiten statt, sodass die Besitzer erst am Montagmittag (2.12.) den Schaden bemerkten. Die Kriminellen hatten sich gewaltsam Zugang ins Innere des Hauses verschafft. Dort entwendete sie mehrere Werkzeuge und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen in den letzten Wochen etwas verdächtig vorkam oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

