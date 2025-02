Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbruch in Werkstattraum, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.02.2025, gegen 00:11 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt in Titisee-Neustadt, Biberwiese, ein. Nach bisherigen Ermittlungen schlug die unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe auf der rückwärtigen Gebäudeseite ein und gelangen so in das Gebäudeinnere. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und entfernten sich von der Örtlichkeit. Zu einem Diebstahlsschaden kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,00 EUR.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, sich unter Tel. 07651/9336-0 zu melden.

/and

