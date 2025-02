Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Außenspiegel von Kleintransporter abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.02.2025, gegen 17.00 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines Kleintransporters mit Ladefläche der Marke Fiat Ducato von einem unbekannten Fahrzeug abgefahren. Der Kleintransporter stand in der Warmbacher Straße am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Rheinfelden in Höhe der Hausnummer 75 (erste Liegenschaft nach dem Ortseingang Warmbach). Der Schaden an dem Kleintransporter wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Das gesuchte Fahrzeug war vermutlich ebenfalls in Fahrtrichtung Rheinfelden unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell