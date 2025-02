POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Auffahrunfall auf Autobahn A 5 - zwei Verletzte - stundenlange Sperrung

Freiburg (ots) - Am Montag, 03.02.2025, gegen 10:50 Uhr, ist es an einer Kreuzung in der Altenburger Straße in Jestetten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Elektrofahrrad und einem Auto gekommen. Der 85jährige Lenker eines Elektrofahrrades befuhr die Altenburger Straße. An der Kreuzung "Im See" wollte er seine Fahrt geradeaus fortsetzen. Hierbei kam es zum ...

mehr