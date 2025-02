Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: VW Transporter zerkratzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.02.2025, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:15 Uhr, haben Unbekannte in der Rheinstraße in Albbruck einen blauen Transporter zerkratzt. Der in einer Hofeinfahrt geparkte VW Transporter wurde mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstandes an der Beifahrertüre zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Laufenburg bittet um Hinweise unter 07763 92288-0 zu den üblichen Öffnungszeiten. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier in Bad Säckingen unter 07761 934-0 entgegen.

