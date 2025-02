POL-FR: Bad Säckingen: Junger Fahrer viel zu schnell unterwegs

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Im Zeitraum von Freitag, 31.01.2025, 01:30 - 06:00 Uhr stellte der Besitzer eines Mofas, Marke Piaggio, Farbe Blau, sein Fahrzeug auf seinem Grundstück in St. Märgen in der Pfändlermatte verschlossen ab. Ein bislang Unbekannter überwand das Lenkradschloss am Mofa und entwendete es. Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des Mofas ...

mehr