POL-FR: Feldberg: Drei Skiunfälle im Skigebiet

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Skiunfällen mit Verletzten auf dem Feldberg. Am Samstag, 01.02.2025 fuhr ein 30-Jähriger Skifahrer oberhalb der Talstation Herzogenhorn. Aufgrund vereister Pistenverhältnisse stürzte er und rutschte unkontrolliert von hinten in eine vorausfahrende Skifahrerin. Beide Beteiligten verletzten sich dabei leicht, eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Am Sonntag, 02.02.2025 kam es gegen 10:10 Uhr am Seebuck zu einem Unfall mit zwei Beteiligten. Eine Jugendliche und ein Erwachsener kreuzten die Fahrspur des jeweils anderen und kollidierten dabei. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, mussten aber nicht medizinisch versorgt werden. Weniger Glück hatte gegen 11:25 Uhr ein 18-Jähriger. Dieser befuhr den Zeiger Hang, als ihm von hinten ein Snowboardfahrer in die Seite fuhr. Der Snowboardfahrer blieb nur kurz an der Unfallstelle, beobachtete die Situation und flüchtete im weiteren Verlauf. Der 18-Jährige erlitt durch den Unfall nach derzeitigem Sachstand eine Schlüsselbeinfraktur und musste medizinisch versorgt werden. Der Unfallflüchtige wird wie folgt beschrieben: "älterer" Mann mit grauem Stoppelbart, weißem Helm und beiger Jacke. Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Feldberg unter 07676/322 oder 07676/247 zu melden.

