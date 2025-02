POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Freiburg (ots) - Am Montag, 03.02.2025, in dem Zeitraum zwischen 01.15 Uhr bis 01.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster eines Gasthofes in Hammerstein in der Straße "Siedlerhöfe" auf, um in das danebenliegende Wohnhaus zu gelangen. Ein Bewohner des Wohnhauses wurde durch Geräusche wach und überraschte zwei unbekannte Männer auf frischer Tat. Die beiden Unbekannten ergriffen auf Fahrrädern die ...

