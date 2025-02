Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.02.2025, in dem Zeitraum zwischen 01.15 Uhr bis 01.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster eines Gasthofes in Hammerstein in der Straße "Siedlerhöfe" auf, um in das danebenliegende Wohnhaus zu gelangen. Ein Bewohner des Wohnhauses wurde durch Geräusche wach und überraschte zwei unbekannte Männer auf frischer Tat. Die beiden Unbekannten ergriffen auf Fahrrädern die Flucht in Richtung Wollbach. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Ein Unbekannter wird wie folgt beschrieben: zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, Vollbart, trug eine dunkle Wollmütze und dunkle Kleidung. Der Unbekannte hatte eine viereckige Lampe in der Hand gehalten.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621/1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell