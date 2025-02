Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 31.01.2025, 18.00 Uhr bis Samstag, 01.02.2025, 09.45 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft an drei Pkws die Scheibe der Fahrertür ein, um in den Innenraum der Pkws zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus einem Pkw zwei Reisekoffer entwendet. Die Fahrzeuge standen in der Hertinger Straße / Einmündung der Straße "Am Lehweg" auf dem Parkplatz vor der Kirche. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell