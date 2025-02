Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw kommt von der "Zollfreien" ab und auf Schweizer Hoheitsgebiet zum Stehen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.02.2025, kurz vor 01.00 Uhr, kam ein 31-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 317 (Zollfreien) von der Fahrbahn ab und kam schlussendlich auf Schweizer Hoheitsgebiet zum Stehen. Der 31-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 317 von Weil am Rhein kommend in Richtung Lörrach, als er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zunächst kollidierte der 31-Jährige mit seinem Pkw mit einer Schutzplanke. Der Pkw wurde von der Schutzplanke abgewiesen und kam einigen Metern abermals nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Schlussendlich kam der Pkw in einer Gartenanlage auf Schweizer Hoheitsgebiet zum Stehen. Der leichtverletzte 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell