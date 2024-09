Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Belästigung auf Kerwe

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (15.09.2024), gegen 21:15 Uhr, belästigte ein 32-jähriger Gast der Ruchheimer Kerwe eine 24-Jährige, die am Ausschank arbeitete. Obwohl die Frau mehrfach äußerte, dass der Mann sie in Ruhe lassen sollte, versuchte er ihre Hand zu halten und fasste ihr ins Gesicht.

Durch Polizeikräfte konnte der erheblich alkoholisierte 32-Jährige kontrolliert und ihm ein Platzverweis erteilt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell