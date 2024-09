Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiwache Maxdorf

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Heute (16.09.2024) wurde der bisherige Leiter der Polizeiwache Maxdorf, Polizeihauptkommissar Andreas Frank, von Polizeivizepräsident Andreas Sarter aus seinem Amt verabschiedet. Er übernahm bereits zum 01.08.2024 die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Frankenthal.

Der 38-Jährige wurde im Jahr 2006 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach absolviertem Studium und Verwendung bei der Bereitschaftspolizei war Andreas Frank in verschiedenen Funktionen bei Schutz- und Kriminalpolizei tätig, u.a. auch im Wechselschichtdienst bei der Polizeiinspektion Frankenthal. Zwischen 2015 und 2020 war er im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz eingesetzt u.a. als persönlicher Mitarbeiter des Inspekteurs der Polizei Rheinland-Pfalz. Im Juli 2020 kehrte er zum Polizeipräsidium nach Ludwigshafen zurück und übernahm die Leitung der Polizeiwache Maxdorf. Seit Dezember 2021 leitet Andreas Frank die Geschäftsstelle zur Einführung der elektronischen Verwaltungsakte bei der Polizei Rheinland-Pfalz und war bis April 2024 im Polizeipräsidium in Ludwigshafen bis zum Abschluss des Projektes für dessen Umsetzung verantwortlich.

Gleichzeitig wurde die neue Leiterin der Polizeiwache Maxdorf, Polizeihauptkommissarin Ute Henn, von Polizeivizepräsident Andreas Sarter offiziell in ihr Amt eingeführt. Sie hat bereits am 15.07.2024 ihre neue Funktion übernommen.

Ute Henn trat 1990 in den Dienst der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach den Anfangsjahren bei der Bereitschaftspolizei wurde sie 1998 in den Wechselschichtdienst zur Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 versetzt. Nach dem Abschluss des Studiums und dem damit verbundenen Aufstieg in den gehobenen Dienst im Jahr 2005 war die 51-Jährige in verschiedenen Funktionen innerhalb der Polizeidirektion Ludwigshafen und des Führungsstabes des Polizeipräsidiums Rheinpfalz tätig. Zuletzt übertrug man ihr 2021 die Dienstgruppenleitung und die stellvertretende Leitung der Polizeiwache Maxdorf.

Die Polizeiwache Maxdorf ist Teil der Polizeidirektion Ludwigshafen und organisatorisch an die Polizeiinspektion Frankenthal angegliedert und für die Sicherheit von rund 20.000 Menschen in der Verbandsgemeinde Maxdorf und der Ortsgemeinde Lambsheim zuständig.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell