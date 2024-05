Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung - Mann mit Glasflasche verletzt

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es am Bahnhof Ostkreuz zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Personen, bei der einer der Beteiligten mit einer Glasflasche geschlagen worden sein soll.

Gegen 3 Uhr informierte die Polizei des Landes Berlin die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer S-Bahn der Linie 75 am Bahnhof Berlin-Ostkreuz. Zuvor sollen ein 38-jähriger Deutscher und ein 24-Jähriger in Streit geraten sein. Die Situation sei dann eskaliert. Der 38-Jährige habe seinen Kontrahenten getreten, so dass dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf soll der 24-Jährige gemeinsam mit seinen beiden 21- und 24-jährigen Begleitern auf den 38-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben. Dabei schlug er dem 38-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Dieser erlitt durch den Schlag eine Kopfplatzwunde und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei des Landes Berlin konnten alle Beteiligten in Bahnhofsnähe vorläufig festnehmen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die vier deutschen Männer. Alle Beteiligten waren alkoholisiert (zwischen 1,52 Promille und 1,88 Promille Atemalkoholkonzentration). Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Blutentnahme des 24-Jährigen entließen die Einsatzkräfte alle Personen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell