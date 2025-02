POL-FR: St. Märgen: Mofa entwendet

Freiburg (ots) - Am Montag, 03.02.2025, gegen 20.45 Uhr, brannte auf der Autobahn A5 ein Pkw komplett aus. Die 32-jährige Fahrerin des Pkw befuhr die Autobahn von Freiburg kommend in Richtung Basel, als sie kurz nach dem Autobahndreieck Neuenburg einen Funkenschlag wahrnahm. Sie fuhr auf den Standstreifen und hielt an. Auf dem Standstreifen angekommen fing der Pkw an zu brennen. Die Frau konnte den Pkw unverletzt ...

