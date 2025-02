Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrer und Pkw - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.02.2025, gegen 10:50 Uhr, ist es an einer Kreuzung in der Altenburger Straße in Jestetten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Elektrofahrrad und einem Auto gekommen. Der 85jährige Lenker eines Elektrofahrrades befuhr die Altenburger Straße. An der Kreuzung "Im See" wollte er seine Fahrt geradeaus fortsetzen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts bevorrechtigten 39jährigen Autofahrer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei mutmaßlich schwer. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand.

