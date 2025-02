POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg im Breisgau - Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Mädchen - hier: Rücknahme der Fahndung

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 04.02.2025, gegen 00:11 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt in Titisee-Neustadt, Biberwiese, ein. Nach bisherigen Ermittlungen schlug die unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe auf der rückwärtigen Gebäudeseite ein und gelangen so in das Gebäudeinnere. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und entfernten sich von der Örtlichkeit. Zu einem ...

mehr