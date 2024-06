Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verbale Streitigkeiten eskalieren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Münster, Mittwoch, 19.06.2024, 20.22 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Mittwochabend eskalierte eine langwierige Streitigkeit zwischen einem 36-jährigen Mann und einem 27-jährigen Mann aus Northeim.

Die beiden Männer trafen zufällig am Mittwochabend am Münster in der Northeimer Innenstadt aufeinander, wobei es erneut zu einer Streitigkeit zwischen den beiden Personen kam. Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation, sodass es zu einem körperlichen Handgemenge kam. Der 36-jährige Mann erlitt durch einen Faustschlag Verletzungen im Kopfbereich und an dem Armen. Der 27-jährige Mann erlitt durch einen Kopfstoß Verletzungen im Gesicht. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser zwecks weiterer Behandlung gebracht.

Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen einfacher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

