POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.01.2025: Farbschmierereien an Realschule in Groß Ilsede

Peine (ots)

In den vergangenen Weihnachtsferien, wahrscheinlich über die Weihnachtsfeiertage, ist ein Gebäude der Realschule Groß Ilsede mit einem Graffiti Schriftzug beschmiert worden. Mit schwarzer Farbe ist ein etwa 1,5m x 1 m großer Schriftzug an eine Gebäudewand gesprüht worden. Hinweise nimmt die Polizei in Ilsede unter 05172 37075-0 entgegen.

