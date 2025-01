Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 07.01.2025: Beschädigung an Ampel zieht weiteren Unfall nach sich

Peine (ots)

Am Vormittag des 07.01. gegen 09:30 Uhr beschädigte der Ladekran eines LKW die Ampelanlage an der Kreuzung Braunschweiger Straße und B65. Der Ladekran am LKW eines 41-jährigen Fahrers war nicht korrekt eingefahren und beim Überfahren der Kreuzung wurden dadurch Teile der Ampelanlage beschädigt, die Ampel fiel für die ganze Kreuzung aus.

Gegen 13:00 Uhr ereignete sich dann an derselben Kreuzung ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Audi-Fahrerin kam aus Richtung Dungelbeck und missachtete die Vorfahrt eines LKW, der in Richtung Stahlwerkbrücke unterwegs war. Die Fahrerin und ihre 22-jährige Mitfahrerin wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und ins Klinikum Peine eingeliefert. Der 27-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge sind erheblich beschädigt worden. Teile der Kreuzung mussten während der Unfallaufnahme erneut gesperrt werden.

Nach Ausfall der Ampelanlage gelten zur Verkehrsregelung übrigens die montierten Verkehrsschilder. Die Straßenmeisterei ist über den Schaden informiert und wird ihn schnellstmöglich beheben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell