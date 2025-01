Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 04.01.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Tätlicher Angriff

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße Tatzeit 03.01.2025, 13:50 Uhr Eine 47-jährige männliche Person betrat mit einem polizeilichen Schreiben zunächst aus unersichtlichem Grund gegen 12:55 Uhr die Dienststelle in Salzgitter-Lebenstedt. Aus noch zu ermittelnden Gründen zerriss er dann das Schriftstück und trat gegen die Tür des Wachbereichs ohne diese zu beschädigen. Anschließend fuhr die männliche Person mit seinem Fahrrad fort. Zum Zweck weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde die Wohnanschrift durch die eingesetzten Beamten aufgesucht. Die Person konnte in der Zufahrt zu seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er fuhr mit dem Fahrrad gegen die geöffnete Tür des dort abgestellten Funkstreifenwagens und beschädigte dadurch diese. Unvermittelt griff die männliche Person die Beamten an. Um dies zu unterbinden, wurde Pfefferspray eingesetzt. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Beschuldigte durch gezielte Schläge und Tritte in Richtung der Beamten erheblichen Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter durch Prellungen im Hand- und Rippenbereich leicht verletzt. Zur Verhinderung weiterer Angriffe wurden dem Beschuldigten Stahlhandfesseln angelegt. Aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten lagen Anhaltspunkte für einen psychischen Ausnahmezustand vor. Aus diesem Grund wurde ein Rettungswagen angefordert. Der Beschuldigte wurde aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell