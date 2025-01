POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich des Polizeikommissariats Peine vom 04.01.2025

Salzgitter (ots) - Altpapiercontainer gerieten in Brand. Salzgitter, Lebenstedt, Martin-Luther-Straße/Gesemannstraße, 03.01.2025, 02:50 Uhr/03:25 Uhr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen gerieten an beiden Örtlichkeiten Altpapiercontainer in Brand. Das Feuer verursachte einen Schaden von mindestens 800 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen ...

mehr