POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.01.2025.

Peine (ots) - Am Morgen des 03.01. gegen 05:45 Uhr ist der Polizei Peine gemeldet worden, dass es an einem Fachwerkhaus in der Ortschaft Bortfeld brennen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit einen Gebäudeschaden verhindern. Brandursache war mutmaßlich ein technischer Defekt an einem Schaltkasten. Vorsorglich war auch der ...

