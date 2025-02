Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 02.02.2025 bis Montag 03.02.2025 sollen Unbekannte versucht haben, in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen einzubrechen. Vermutlich mit einem spitzen Werkzeug versuchten die Unbekannten, die Haupteingangstüre des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Ein Zutritt in die Geschäftsräume dürfte nach jetzigem Stand nicht erfolgt sein. Ebenso ist aktuell nicht anzunehmen, dass die Kellerräume betreten wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt.

