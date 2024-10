POL-PB: Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Benhausen (ots) - (mb) Bei einem Sturz in der Zufahrt zur B64 aus Richtung Benhausen hat ein Motorradfahrer am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Der 22-jährige Motorradfahrer fuhr gegen 12.20 Uhr auf der Straße Im Knick von Benhausen zur B64. Er bog auf der nassen Straße nach rechts auf die Bundesstraße ab und stürzte in der Abbiegespur. Seine 125er KTM rutschte gegen einen auf der B64 in Richtung ...

