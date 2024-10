POL-PB: Kleinwagen brennt am Autohof Mönkeloh aus

Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist am Dienstagnachmittag, 29. Oktober, zwischen 15.00 Uhr und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Karl-Schurz-Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen. Der Einbrecher schlug ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in ...

mehr