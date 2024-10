POL-PB: Geisterfahrt mit Sattelzugmaschine

Delbrück (ots) - (mb) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30.10.2024) ist Am Wiemenkamp ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden. Bereits am Montag war ein aufgeflexter Automat am Bösendamm gemeldet worden. Am Mittwoch um 03.15 Uhr wurden Anwohner des Parkplatzes Am Wiemenkamp durch einen lauten Knall geweckt. Ein Zeuge beobachtete einen Mann an einem Zigarettenautomaten, der Schachteln aus dem Gerät in einen ...

