POL-PB: Motorradfahrer schwerverletzt

Paderborn (ots) - (mh) Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht im Kreuzungsbereich der Hatzfelder Straße mit der Dubelohstraße in Paderborn sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Ein 73-jähriger Mann war am späten Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr mit einem Ford B-Max auf der Dubelohstraße in Richtung Paderborn unterwegs. An der roten Ampel der Kreuzung mit der Hatzfelder Straße hielt der Fahrer an. Neben ihm stand ein ...

