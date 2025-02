Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Randalierer beschädigt mehrere Fahrzeuge - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 04.02.2025, gegen 23.00 Uhr, hat ein Randalierer im Bereich der Sudetenstraße in Tiengen mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Zeugen hatten eine randalierende Person gemeldet, die lautstark umherlaufen und geparkte Fahrzeuge beschädigt haben soll. Die Polizei konnte mehrere Fahrzeuge mit deutlichen Schäden feststellen und in der Folge einen 36jähriger Tatverdächtigen in Tatortnähe kontrollieren. Der verstörte 36-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, bitte Zeugen oder weitere, noch unbekannte Geschädigte, sich zu melden.

