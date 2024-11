Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 47-Jähriger belästigt Reisende und greift Bundespolizisten an

Essen (ots)

Am Donnerstagmittag (28. November) pöbelte ein Mann mehrere Fahrgäste in einem Regionalexpress in Richtung Essen an. Als ein Bundespolizist, der sich auf seinem Weg zum Dienst befand, den Aggressor ansprach, beleidigte dieser ihn und griff ihn schließlich an.

Gegen 13:10 Uhr wurde ein Bundespolizist in dem RE 1 in Richtung Essen Hauptbahnhof auf einen Mann aufmerksam, der aggressiv die Reisenden anbettelte und belästigte. Als der Beamte deeskalierend auf den 47-Jährigen einsprach, beruhigte dieser sich zunächst. Während des Ausstiegs aus dem Regionalexpress beschimpfte der deutsche Staatsbürger den Polizisten jedoch lautstark. Da der Aggressor sich gegenüber dem Uniformierten nicht ausweisen konnte, sollte er dem Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof Essen zugeführt werden. Auf dem Weg zu der Dienststelle schrie der Beschuldigte plötzlich lautstark los und stieß dem Beamten gegen die Schulter. Anschließend versuchte er zu flüchten, wurde jedoch wenige Meter später von den Einsatzkräften zu Boden gebracht, mittels Handfesseln fixiert und den Wachräumen zugeführt.

In der Bundespolizeidienststelle stellten die Polizeibeamten die Identität des Wohnungslosen zweifelsfrei fest. Ermittlungen ergaben, dass er bereits aus der Vergangenheit wegen diverser Delikte polizeilich bekannt war. Nachdem der 47-Jährige sich beruhigt hatte, erteilten ihm die Bundespolizisten einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Essen und entließen ihn aus den Wachräumen. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell