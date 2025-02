Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Uhren- und Schmuckgeschäft - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 28-jähriger Mann steht im Verdacht am Mittwoch, 05.02.2025, gegen 00.30 Uhr, ein Schaufenster eines Uhren - und Schmuckgeschäftes in der Hauptstraße eingeschlagen und aus der Auslage mehrere Uhren entwendet zu haben. Ein Zeuge informierte die Polizei, dass in der Bahnhofstraße eine Person mit Inlineskatern einen Imbiss mit einem Feuerlöscher besprühen würde. In der Innenstadt konnte die Person festgestellt werden, welche über die Scheffelstraße flüchtig ging. Nach einer Verfolgung konnte der 28-jährige Mann in der Bahnhofstraße vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährigen hatte vermeintliches Diebesgut, mehrere Uhren, dabei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Uhren, welche sichergestellt wurden, aus einem Einbruch eines Uhren- und Schmuckgeschäft stammten. Auch wurden mehrere Schaufenster und Fassaden in der Innenstadt mit dem Inhalt des Feuerlöschers besprüht. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

Am Dienstagnachmittag, 04.02.2025, wurde der 28-Jährige in Lörrach bereits schon vorläufig festgenommen, da er im Verdacht steht aus einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt einen Pullover und eine Jeanshose entwendet zu haben. Aus einem anderen Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt soll er zudem eine Jacke entwendet haben.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht weitere Zeugen, welchen der 28-Jährige auf Inlineskatern sowie mit einem Feuerlöscher in der Innenstadt von Schopfheim aufgefallen ist und Angaben zu dem Einbruch in das Uhren- und Schmuckgeschäft sowie zu der Herkunft des Feuerlöschers machen können.

